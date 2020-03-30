قلق أوروبي من الاستهداف الحوثي للسعودية

انتقدت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، استمرار المواجهات العسكرية، رغم النداءات المتكررة من المجتمع الدولي لأطراف النزاع بالالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

واعتبرت الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، على المملكة العربية السعودية، والنشاط العسكري المستمر في وحول محافظة مأرب، مصدر قلق بالغ للاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن التصعيد يتعارض تمامًا مع دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، في وقت يتطلب التوحد في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وجددت دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، بشأن الحاجة إلى الوقف الفوري للمواجهات المسلحة.