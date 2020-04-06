قلق مجتمعي من نقص الامكانيات الطبية لمواجهة كورونا



عدن تايم/الشرق الاوسط:

أصبح الكثير من اليمنيين يعيش حالة من القلق والخوف في ظل تداول أنباء عن اكتشاف حالات اشتباه بالوباء العالمي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بعدة مناطق، في وقت تفتقر فيه البلاد التي تعاني حرباً دخلت عامها السادس لأبسط الإمكانيات الطبية للكشف ومواجهة هذا الفيروس الذي يعصف بمعظم دول العالم.

وأعادت السلطات اليمنية بمنفذ شحن المحاذي لسلطنة عمان يوم أمس الأول سائق إحدى الشاحنات بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد عجزهم عن التأكد من الحالة وعدم توفر الأجهزة والمعدات القادرة على ذلك.

وأقالت الميليشيات الحوثية المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء قبل أيام نائب مدير وكالة الأنباء (سبأ) الخاضعة لسيطرتهم بعد أن نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يعلن فيها تسجيل حالة اشتباه بالفيروس في صنعاء.

ويؤكد كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية والأمم المتحدة حتى ساعة كتابة هذا التقرير خلو اليمن من فيروس كورونا الجديد، لافتين إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهته في حال تسجيل أي حالة في البلاد.

