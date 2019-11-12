قناة:السعودية اكدت استعدادها دعم الحوثيين مقابل قطع علاقتهم بطهران

قالت قناة بلقيس الفضائية أن السعودية اكدت استعدادها دعم الحوثيين مقابل قطع علاقتهم بطهران.

وأوضحت قناة بلقيس أن هناك مباحثات في الرياض بين الحوثيين ومسئولين سعوديين منذ منتصف أكتوبر الماض مشيرة إلى أن الوفد الحوثي مكون من 8 أشخاص أبرزهم إسماعيل الوزير وحسين العزي وأحمد الكحلاني.

وقالت القناة أن الوفد الحوثي التقى نائب وزير الدفاع السعودي ورئيس اللجنة الخاصة ورئيس هيئة الاستخبارات

وذكرت أن الوفد الحوثي الذي أجرى المباحثات يقيم في فندق الريتس كارلتون بالرياض

وأكدت المبـاحثات استـعداد المملكة لدعم الحوثيين مقـابل قطع علاقتـهم بطهران.

ولفتت قناة بلقيس الفضائية إلى أن الجانبان اتفقا على طي صفحة الرئيس هادي والتوافق على شكل السلطة المقبلة.