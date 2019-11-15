قناة أمريكية تكشف تفاصيل لحل وشيك بين السعودية والامارات وقطر

أوردت قناة أمريكية تفاصيل التقارب بين السعودية والامارات وقطر والبحرين بعد سنتين من النزاع الحاد الذي ساهم في توتر المنطقة.

وذكرت قناة الحرة الامريكي أن المصالحة الخليجية-الخليجية “بلغت مرحلة متقدمة”، وسط جهود تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين.

وأوضح المصدر وفقا للقناة إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كلف السفير الأميركي في الرياض، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، ودبلوماسيين آخرين في وزارة الخارجية ومسؤولين في البيت الأبيض “تنسيق الأمور بعيدا عن الأضواء وفي شكل سرّي لتحقيق مصالحة خليجية – خليجية”.

وأضاف المصدر الأميركي أن “مساعي ووساطات حصلت وتتواصل حتى الآن بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد”.

وأردف قائلا إن زيارة السيسي للإمارات جاءت في إطار التحضير لـ”قمة مصالحة ترغب الإدارة الأميركية في إبرامها خلال اجتماع يحضره القادة الخليجيون في الولايات المتحدة، وربما في مقر كامب ديفيد السنة المقبلة”.

وكان السيسي وصل، الأربعاء، العاصمة الإماراتية، أبوظبي، حيث التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، دون أن يتضمن البيان الرسمي للزيارة الصادر عن الطرفين أي إشارة للأزمة مع الدوحة.

وذكر المصدر الحكومي في العاصمة واشنطن أن “الأمور بلغت مرحلة متقدمة” رغم الكثير من العراقيل، إلا أنها باتت “تحظى بتأييد مشروط من دول سلطنة عمان والكويت والإمارات وخصوصا مصر”، والتي وافقت “ضمنيا على المبادرة وأيدتها”.