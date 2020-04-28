"قناة الجزيرة الإخوانية"..ترويج اعلامي لمشروع الدولة الفارسية في اليمن



عدن تايم – متابعات :

هاجم الكاتب الصحفي محمد مجيد الأحوازي، اليوم، الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية غادة عويس، مؤكدًا أن تلك القناة تروج لمليشيات الحوثي ومشروع الدولة الفارسية بالمنطقة العربية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” : “أي جزيرة تقصدين الجزيرة التي تروج للحوثي في اليمن؟ أو التي تقف مع المليشيات في العراق؟ أو الجزيرة التي وقفت مع الطغاة ضد الثورة في العراق”.

وأضاف: “أو التي تقف مع ولاية الفقيه في طهران.. أو التي تروج لمشروع الدولة الفارسية التوسعي بالمنطقة العربية”.