عدن تايم

"قناة الجزيرة الإخوانية"..ترويج اعلامي لمشروع الدولة الفارسية في اليمن

28 أبريل، 2020
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عدن تايم – متابعات :

هاجم الكاتب الصحفي محمد مجيد الأحوازي، اليوم، الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية غادة عويس، مؤكدًا أن تلك القناة تروج لمليشيات الحوثي ومشروع الدولة الفارسية بالمنطقة العربية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” : “أي جزيرة تقصدين الجزيرة التي تروج للحوثي في اليمن؟ أو التي تقف مع المليشيات في العراق؟ أو الجزيرة التي وقفت مع الطغاة ضد الثورة في العراق”.

وأضاف: “أو التي تقف مع ولاية الفقيه في طهران.. أو التي تروج لمشروع الدولة الفارسية التوسعي بالمنطقة العربية”.

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