قناة بريطانية:مستشفيات اليمن تفتقر للامكانيات لمواجهة كورونا

نشرت قناة البي بي سي تقريرا مطولا عن الوضع الصحي في اليمن وإمكانية مواجهة فيروس كورونا المحتمل انتشاره والذي سجلت اليمن حتى الآن عشر حالات مؤكدة.

ويتطرق التقرير إلى الإمكانيات الصحية بحسب بعض الإطباء اليمنيين الذي قالوا إن فيروس كورونا سيكشف الحال المتدهور للنظام الصحي في اليمن فالمستشفيات محدودة ولا تملك إمكانيات وتعوزها المعدات اللازمة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

ويضيف أحد الأطباء للقناة قوله إننا نفتقر إلى معدات الحماية الشخصية المناسبة ففرق الاستجابة السريعة تلقت التدريب على كيفية التعامل مع المصابين لكنها لاتملك معدات الحماية الشخصية وطالب منظمة الصحة العالمية بتوفيرها.

ويضيف التقرير أن منظمة الصحة العالمية ساعدت في تجهيز 37 مركز عزل بعض هذه المرافق كانت مرافق صحية وأعيد تأهيلها وبعضها كانت مبان قديمة تم تحويلها إلى مراكز صحية.

ويضيف دكتور شلال أن اليمن لاتملك أجهزة قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وهناك عجز في أجهزة التحاليل اللازمة للتشخيص بل إنه لاتوجد حتى سيارة إسعاف لنقل الحالات المشتبه إصابتها.

وتقول منظمة الصحة العالمية أن اليمن لايملك سوى أربعة مراكز للفحص عن فيروس كورونا والخامس لازال في طور التجهيز.

ويضيف التقرير أن اليمن لا يمتلك سوى 208 من أجهزة التنفس الصناعي فيما ستحتاج اليمن لو انتشر الفيروس بحسب لجنة الإنقاذ الدولية إلى 18000 جهاز على الأقل.

وبالرغم من هذه المعطيات والخطر القادم سلط التقرير الضوء على الازدحام الحاصل في الأسواق اليمنية دون أي مراعاة لما قد يترتب على ذلك وأيضا نزوح الأفارقة بشكل متواصل إلى البلاد وهذا مايعزز فرص انتشار الفيروس