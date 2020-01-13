4 مايو

قناة سعودية تكشف الجهات المعرقلة لتنفيذ اتفاق الرياض

13 يناير، 2020
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الأحد – 12 يناير 2020 – الساعة 10:19 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / متابعات


كشفت قناة العربية الحدث السعودية عن الطرف المعرقل لتنفيذ إتفاق الرياض في اليمن ، والذي تم التوقيع عليه في 5 نوفمبر 2019 .
وقالت القناة في تقريرها :” ان مصفوفة الانسحابات الاخيرة التي تم التوافق عليها لم تنفذ حتى اليوم رغم مرور يومين على التوقيع عليها ، مشيرة بأن هناك تباينات وخلافات عرقلت تنفيذها .
واشارت بأن حزب الاصلاح الإخواني متهم بعرقلة التنفيذ رغم وجود الية مزمنة لتدشين المصفوفة ، من خلال اصراره على التنصل من مسؤولياته والتحايل على ماتم الاتفاق عليه .
وكان يفترض بدء تنفيذ الانسحابات اليوم من محافظة أبين وتدشين تبادل الاسرى بين الانتقالي والحكومة ، الا ان ذلك لم يتم حتى الان بشكل واضح ودقيق وسط مساعي اخوانية لإفشاله .

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