قناة سعودية تكشف الجهات المعرقلة لتنفيذ اتفاق الرياض

4 مايو / متابعات



كشفت قناة العربية الحدث السعودية عن الطرف المعرقل لتنفيذ إتفاق الرياض في اليمن ، والذي تم التوقيع عليه في 5 نوفمبر 2019 .

وقالت القناة في تقريرها :” ان مصفوفة الانسحابات الاخيرة التي تم التوافق عليها لم تنفذ حتى اليوم رغم مرور يومين على التوقيع عليها ، مشيرة بأن هناك تباينات وخلافات عرقلت تنفيذها .

واشارت بأن حزب الاصلاح الإخواني متهم بعرقلة التنفيذ رغم وجود الية مزمنة لتدشين المصفوفة ، من خلال اصراره على التنصل من مسؤولياته والتحايل على ماتم الاتفاق عليه .

وكان يفترض بدء تنفيذ الانسحابات اليوم من محافظة أبين وتدشين تبادل الاسرى بين الانتقالي والحكومة ، الا ان ذلك لم يتم حتى الان بشكل واضح ودقيق وسط مساعي اخوانية لإفشاله .