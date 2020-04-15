قناة عدن المستقلة “AIC” تطلق ترددا جديدا على النايل سات



أطلقت قناة عدن المستقلة التي تستعد لأطلاق باقتها البرامجية الأولى، ترددا جديدا على مدار النايل سات، بالإضافة الى ترددها السابق، بعد استجابتها لشكاوى المتابعين من تعثر حصولهم على التردد الأول.

وقالت القناة في صفحتها على تويتر: “نبلغ مشاهدينا الكرام، أنه أصبح بإمكانهم التقاط البث عبر التردد الجديد 11900 استقطاب رأسي (v) الترميز 27500، التصحيح (4/3)، بالإضافة الى التردد السابق”.

وتستعد القناة لأطلاق أول خارطة برامجية بعد تجهيز استوديوهات.

Advertisement