عدن 24

قناة عدن المستقلة “AIC” تطلق ترددا جديدا على النايل سات

15 أبريل، 2020
0

 
أطلقت قناة عدن المستقلة التي تستعد لأطلاق باقتها البرامجية الأولى، ترددا جديدا على مدار النايل سات، بالإضافة الى ترددها السابق، بعد استجابتها لشكاوى المتابعين من تعثر حصولهم على التردد الأول.
وقالت القناة في صفحتها على تويتر: “نبلغ مشاهدينا الكرام، أنه أصبح بإمكانهم التقاط البث عبر التردد الجديد 11900 استقطاب رأسي (v) الترميز 27500، التصحيح (4/3)، بالإضافة الى التردد السابق”.
وتستعد القناة لأطلاق أول خارطة برامجية بعد تجهيز استوديوهات.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
AIC المستقلة النايل ترددا تطلق جديدا سات عدن على قناة

إقرا أيضا

Photo of عكاظ تكشف عن خلافات واعتقالات وتصفيات في صفوف مليشيا الحوثي

عكاظ تكشف عن خلافات واعتقالات وتصفيات في صفوف مليشيا الحوثي

15 أبريل، 2020
Photo of حضرموت.. توقعات بهطول أمطار غزيرة مساء اليوم الأربعاء

حضرموت.. توقعات بهطول أمطار غزيرة مساء اليوم الأربعاء

15 أبريل، 2020
Photo of القوات الجنوبية تتصدى لهجوم لمليشيا الحوثي بجبهة العود في الضالع

القوات الجنوبية تتصدى لهجوم لمليشيا الحوثي بجبهة العود في الضالع

15 أبريل، 2020
Photo of قرقاش: وقف إطلاق النار فرصة لمواجهة كورونا والتوصل إلى حل سياسي دائم

قرقاش: وقف إطلاق النار فرصة لمواجهة كورونا والتوصل إلى حل سياسي دائم

15 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق