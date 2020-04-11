عدن تايم

قناة عدن تبث دروس تاسع وثالث ثانوي

12 أبريل، 2020
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بدأت قناتا عدن والمهرة الفضائيتان ببث دروس المراجعة العامة لطلاب المرحلتين الانتقاليتين (صف تاسع وثالث ثانوي).

حيث نوهت قناة عدن الفضائية، أمس، أنها ستقوم ببث دروس المراجعة عند الخامسة مساء، وقناة المهرة عند السادسة مساء.

ويأتي تدشين بث القناتين لدروس المرحلتين في إطار خطة التعليم عن بعد التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بعد القرار الاضطراري بتعليق الدراسة كأحد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي اجتاح معظم دول العالم، وسجلت بلادنا الحالة الأولى منه الجمعة 10/4/2020، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت الساحل.

وأهابت الوزارة بجميع طلاب وطالبات الصف التاسع والثالث الثانوي بضرورة الاستفادة من الدروس التي تبث عبر القناتين لإكمال المنهج الدراسي، خاصة وأن المرحلتين انتقاليتان.

كما دعت وزارة التربية والتعليم أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم تجاه أولادهم الطلاب وحضهم على استكمال المنهج عبر التعليم عن بعد، وتوفير الجو النفسي لهم، في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم أنشأت منصة تعليم إلكترونية وفعلت القناة التعليمية ونسقت مع القنوات المحلية لبث دروس مراحل التعليم العام لاستكمال المنهج الدراسي، والذي يأتي ضمن الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم لإيصال التعليم للطلاب والطالبات إلى المنازل انطلاقا من إدراك قيادتها بأهمية انتظام واستمرار التعليم في حالة الطوارئ، وبأن التعليم لا ينتظر.

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