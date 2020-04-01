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قناص حوثي يعترف بتلقي تدريبات على أيدي إيرانيين(فيديو)

1 أبريل، 2020
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اعترف قناص حوثي، وقع في قبضة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، ضمنيا بتدريبه على أيدي مدربين إيرانيين، قائلا “يتحدثون لغات أجنبية وكذلك عناصر من حزب الله اللبناني”.
كما كشف عن تدريبه ضمن مجموعة لمدة أيام فقط ودفعوا بهم إلى الصفوف الأمامية تحت مسمى كتيبة الموت دون تلقيهم التدريبات الكافية.

ووقع القناص الحوثي، الذي يدعى عمر محمد صالح المراني في قبضة القوات المشتركة بعد 5 أيام من تمركزه مع آخرين في موقع مستحدث شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وأكد القناص الحوثي في مقطع فيديو، مقتل عدد كبير من القناصة زملائه في جبهات مديرية التحيتا، مشيرا إلى أن ما تسمى كتائب الموت التي ينتمي إليها هي مجرد اسم ليس إلا.

“حبوب الشجاعة”
وتطرق إلى اعتماد الميليشيا على ما يسمونها حبوب الشجاعة التي تفقد متعاطيها شعوره ويتقدم للمشاركة في عمليات غير مبالٍ بمصيره.
ولفت إلى استغلال الميليشيا الحوثية الفعاليات الدينية للزج بأكبر عدد ممكن إلى الجبهات، مؤكدا أن التحاقه بهم كان خلال مشاركته في فعالية المولد النبوي الأخيرة.

واعترف بأن فرق زراعة الألغام تحظى بالاهتمام الأكبر من قبل الميليشيا الحوثية، وأنها تزرع شبكات دون الاهتمام بالخرائط التي توضح أماكن معظمها وتكتفي في خطوط التماس القريبة بمعالم معينة.

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