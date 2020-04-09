قناص حوثي يقتل سيدة ويمنع إسعافها بتعز

المشهد العربي – تعز:

لقيت سيدة مصرعها برصاص قناص حوثي، مساء الأربعاء، في ثالث جريمة قنص تشهدها تعز، خلال 72 ساعة.

وكشفت مصادر محلية في تصريحات لـ”المشهد العربي“، عن مقتل امرأة في وادي صالة، شرق محافظة تعز، برصاص قناص حوثي، متمركز في تبة السلال.

ولفتت المصادر إلى أن القناص الحوثي منع إسعاف الضحية، بإطلاقه النار على كل من حاول الاقتراب من جثتها، حتى تفارقت الحياة.

وتعد الجريمة الثالثة في غضون ثلاثة أيام، حيث لقي الطفل صابر الصمادي مصرعه برصاص قناص حوثي في حي عصيفرة، كما أصيب شقيقه بجروح خطيرة، كما لقيت أمس الثلاثاء، سحر نصر قائد (24 عاما) ، مصرعها برصاص قناص حوثي في عزلة القحيفة بمديرية مقبنة.