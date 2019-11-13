قنص ثلاثة من عناصر المليشيات الحُوثية بسلاحٍ نوعيّ في جبهةِ هِجَار

تمكَّنت وحدة القناصة التابعة للقوات المُسلَّحة الجنُوبيَّة “حزام أمني” المرابطة في جبهة هِجَار قبل قليل من قنص ثلاثة عناصر تابعة للمليشيات الحُوثية كانوا يتمركزون في ”سيلة المَقَاتيل“ بمنطقة ”هِجَار“ جنوبي منطقة العُود.

وفي تصريح خاص لـ” المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي“ أدلى به القائد جلال حجر، قائد ميداني في عمليات الحزام الأمني مـ/الضالع قال فيه إنَّ وحدة القناصة تمكَّنت من قنص ثلاثة من ميليشيات الحُوثي في آنٍ واحدٍ بسلاحٍ نوعيّ أصاب أهدافه بدقة، حيثُ سقط أول العناصر صريع فسرعان ما وَثَبَ الآخران باتّجاهه إلَّا أنهما لقيا مصرعهما بنفس الطريقة.

وأضاف أن المليشيات الحُوثية تقوم هذه الأثناء بشنَّ عمليات قصف عشوائي باتّجاه مواقع القوَّات المُسلَّحة الجنُوبيَّة بمختلف أنواع الأسلحة، في محاولة منها لسحب جثث عناصرها الصرعى، إلَّا أنها لم تستطع ولازالت الجثث مرمية في المكان الذي سقطوا فيه.

يُذكر أن وحدة القناصة بالقوَّات المُسلَّحة الجنوبيَّة في نفس الجبهة “هِجَار” قد تمكَّنت في الأسبوع الماضي من قنصِ أربعة عناصر تابعة للمليشيات الحُوثية بسلاحٍ نوعيّ أيضاً.

