قوات أمنية بعدن تساعد في رفع مخلفات السيول في حي بالمعلا

قامت قوات من اللواء الرابع دعم وإسناد بقيادة العميد هدار الشوحطي صباح اليوم الخميس في مساعدة الأهالي برفع مخلفات مياه الأمطار وفتح الخط الرابط بين القلوعة وعقبة عدن بتوجيهات من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي.

وقال العميد هدار الشوحطي قائد اللواء الرابع دعم واسناد في تصريح صحفي لـ”القسم الإعلامي “: ان قواته قامت من مساعدة الاهالي في فتح الخط ورفع مخلفات الامطار وسحب السيارات المتهالكة التي سحبتها مياه السيول من الازقة والشوارع .

وأوضح الشوحطي ان القوة بذلت اقصى جهدها لمساعدة الاهالي المتضررين بإمكانات ذاتيه بسيطة ومحدودة مؤكدا ان حي الشيخ اسحاق متضرر بشكل كبير , داعيا الجهات الحكومة والمنظمات الدولية لمساعدة الاهالي لاستعادة شبكة مياه الصرف الصحي للحي وإعادة تأهيل المنازل التي لحقت بها اضرار بالغة.

ونوه العميد هدار الشوحطي ان قواته ستستمر في قادم الأيام بمساعدة الأهالي ومد يد العون بقدر المستطاع وان القوات المسلحة الجنوبية تعمل على خدمة المواطنين كواجب ديني وإنساني ووطني.

ولفت قائد اللواء الرابع دعم واسناد أن دور ما تعرف بالحكومة الشرعية غائب تماما في إغاثة منكوبي حي الشيخ اسحاق ،فيما قال إن سبب الخسائر والكارثة الذي تعرض لها ساكني الحي يعود إلى البناء العشوائي في مجاري السيول ،محملا الجهات الحكومية المسؤولية الكاملة في عدم تحركها ومنع اعمال البناء في مجرى السيول ،محذرا في ختام حديثه من انتشار الأوبئة والأمراض جراء اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي وانعدام أدنى الخدمات التي تعرضت للخراب جراء كارثة السيول في الشيخ اسحاق.

وقد شهدت عدن صباح أمس منخفض جوي ادى الى هطول امطار غزيرة تسببت بعدد من الوفيات في صفوف المواطنين جراء تدفع المياه بشكل كبير من جبل شمسان وادى لك الى اضرار بالغة في المساكن وتدمر الازقة وشبكة الصرف الصحي في منطقة الشيخ اسحاق بعدن.

القسم الاعلامي بدائرة التوجيه المعنوي لقوات الدعم والإسناد

26مارس2020م