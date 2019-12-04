4 مايو

قوات الأمن تلقي القبض على شخصين يحملان بطائق هويات مزورة

4 ديسمبر، 2019
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اخبار وتقارير

الأربعاء – 04 ديسمبر 2019 – الساعة 07:42 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص

ألقت شرطة دار سعد اليوم الأربعاء، القبض على شخصين يحملان بطائق شخصية وعسكرية مزورة .
وقال مدير شرطة دار سعد الجديد” النقيب عدنان علي بن علي أن الشرطة تمكنت من القاء القبض على شخصين يحمل كل منهما بطاقة شخصية وعسكرية بنفس الأسم و الرقم العسكري وفصيلة الدم والوحدة العسكرية .
وأوضح مدير الشرطة أنه جرى فتح محضر بالقضية وتدوين اقوال المتهمين وسيتم تحويلهم إلى البحث الجنائي لاستكمال التحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل ملف القضية إلى النيابة .


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