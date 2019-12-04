4 مايو
قوات الأمن تلقي القبض على شخصين يحملان بطائق هويات مزورة
اخبار وتقارير
الأربعاء – 04 ديسمبر 2019 – الساعة 07:42 م بتوقيت اليمن ،،،
4 مايو / خاص
ألقت شرطة دار سعد اليوم الأربعاء، القبض على شخصين يحملان بطائق شخصية وعسكرية مزورة .
وقال مدير شرطة دار سعد الجديد” النقيب عدنان علي بن علي أن الشرطة تمكنت من القاء القبض على شخصين يحمل كل منهما بطاقة شخصية وعسكرية بنفس الأسم و الرقم العسكري وفصيلة الدم والوحدة العسكرية .
وأوضح مدير الشرطة أنه جرى فتح محضر بالقضية وتدوين اقوال المتهمين وسيتم تحويلهم إلى البحث الجنائي لاستكمال التحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل ملف القضية إلى النيابة .