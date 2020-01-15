قوات التحالف في عدن: استمرار الانسحابات من ابين

اشرفت لجنة من قيادة التحالف في عدن على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية في الجانب العسكري، والتي بدأت تنفيد بإطلاق 38 محتجزا من طرفي الاتفاق والذين احتجزوا آبان احداث عدن في اغسطس من العام المنصرم.

وأكد مدير المركز الإعلامي في قيادة التحالف في عدن ناصر حبتر ان: عملية اطلاق المحتجزين التي أشرفت عليها قيادة التحالف في عدن، أكدت على حرص الاطراف على تنفيذ اتفاق الرياض .

وكانت لجنة من التحالف في عدن وصلت اليوم الأربعاء الى محافظة أبين وعقدت اجتماعا مع قيادات جنوبية لمناقشة الانسحاب من المواقع بأبين، بهدف الاتفاق على بقية النقاط الخاصة بإعادة الانتشار في المحافظة.

الى ذلك واصلت قوات الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية لليوم الثاني الانسحاب الجزئي لقواتها من محافظة أبين، حيث انسحبت عصر اليوم قوات اللواء الخامس دعم وإسناد بقيادة العميد مختار النوبي من مواقعها في منطقة الشيخ سالم في، بحسب توجيهات القيادة وتنفيذاً لمصفوفة اتفاق الرياض في الجانب العسكري.

كما انسحبت قوات موالية لحكومة الشرعية من مناطق بابين كانت تتخذها مواقعا لها ومن المفترض ان تنسحب الي محافظة مأرب.