قوات التدخل السريع بلحج تضبط عصابه تقوم بترويج المخدرات

تمكنت قوات التدخل السريع في محافظة لحج بقيادة القائد احمد اللحجي من القبض على احدى العصابات التي تقوم بتوريد الحبوب المخدره و الممنوعه.

وقال قائد كتيبة التدخل السريع احمد اللحجي في تصريحه :” بعد حادثة الاغتيالات التي حدثت امس في العاصمة عدن نظمنا دوريات مكثفه يوم امس بتوجيهات من مدير امن المحافظه اللواء صالح السيد و قمنا بنصب نقاط مفاجئه في بعض المواقع في المحافظه “.

واضاف اللحجي قائلا “وبينما كنا نقوم بالتفتيش في احد المواقع في مفرق الوهط اكتشفنا وجود عدد من الحبوب المخدره في احد الباصات المتجهه الى البيضاء القادمة من عدن وكان على متن الباص اربعه اشخاص اعترف احدهم ان الحبوب المخدره تتبعهم ويتجهون بها الى محافظة البيضاء.

وتابع احمد اللحجي ” ان اعيننا يقظه ولن تغفل ابدا وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بامن واستقرار محافظة لحج والجنوب بشكل عام ولقد اوهبنا انفسنا في سبيل الله وقضيتنا الجنوبيه العادله وسنضحي بارواحنا وبكل ما نملك للقضاء على بقايا الخلايا النائمه والمرتزقه وسنكون اوفياء لوطننا ولقائدنا اللواء صالح السيد مدير امن لحج المغوار.