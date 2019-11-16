قوات الجيش تحبط هجوماً للحوثين على مواقعها شمال شرق تعز

صدت قوات الجيش الوطني النابع للحكومة الشرعية، هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية، شمال شرق محافظة تعز جنوبي اليمن.

ونقل موقع الجيش”سبتمبر نت” عن مصدر عسكري قوله، إن مليشيات الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش، في جبهات “الأربعين”، و”كلابة”، و”الصرمين” شمالي المحافظة وشرقها.

وأوضح المصدر أن عددا من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا، في المواجهات التي اندلعت مع قوات الجيش الوطني.

ومساء الخميس أعلن الجيش عن مقتل واصابة 14 عنصرا حوثيا، الخميس، في كمين محكم نصبه اللواء 170 دفاع جوي لمتسللين من الحوثيين إلى محيط مستشفى الحمد قرب جولة القصر الجمهوري شمال شرقي المدينة.