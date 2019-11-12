الموقع بوست

قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في الجوف

الموقع بوست الموقع بوست منذ 15 دقيقة
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قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في الجوف

قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في الجوف

تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة صبرين شرقي محافظة الجوف من التقدم وسط انهيارات واسعة في صفوف جماعة الحوثي التي لاذت بالفرار.

وأكد أركان حرب محور الجوف، العميد صادق العكيمي، أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها بشكل كلي على مواقع أم الحجار وجبال صبرين بمديرية خب والشعف، نافيا أن تكون جماعة الحوثي قد استعادتها كما تروج لذلك في إعلامها، وفقا لموقع الجيش “سبتمبر نت”.

ولفت إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع الجماعة الحوثية في جبلي “الطائرة” و”الأطحال” وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

من جانبه، أكد العقيد في اللواء 155مشاة ربيع القرشي أن قوات الجيش تمكنت من التقدم والسيطرة على عدد من المواقع في الجبهة ذاتها من بينها موقع “الطويلات”، وكبدت جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ولفت إلى أن الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني نزعت أكثر من 500 لغم أرضي زرعتها الجماعة الحوثية في محاولة يائسة منها لإعاقة تقدم أبطال الجيش الوطني.







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