قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان تضبط (4) أشخاص بحوزتهم كيلو حشيش مخدر

تحديث نت / خاص .

تمكنت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن، فجر اليوم، من القبض على عدد من الأشخاص وبحوزتهم كمية من الحشيش.

وصرح النقيب كرم المشرقي قائد القطاع الثامن حزام أمني بمديرية الشيخ عثمان، أن مصدر موثوق ابلغهم عن تواجد عدد من مروجي الحشيش في أحد فنادق المدينة، وأن قوات الطوارئ بالقطاع تحركت على الفور وعملت طوق أمني على الموقع قبل أن تداهمه وتعتقل عدد من مروجي الحشيش.

وأوضح بأن العملية النوعية التي نفذتها قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن، تمكنت من الإطاحة بشبكة من مروجي الحشيش المخدر يمنيي الجنسية ومقيمين في السعودية.

وحول تفاصيل العملية صرح الأخ محمد ناصر هادي نائب قائد القطاع وهو الذي قاد عملية القبض على مروجي الحشيش قائلا: العملية النوعية التي نفذتها قوات الحزام الأمني تمت في أحد الفنادق بالمديرية، حيث كان أفراد شبكة ترويج المخدرات تتواجد فيه.

وأكد نائب قائد القطاع بأنهم قاموا باعتقال جميع من كانوا في الفندق وتم ضبط كمية من الحشيش المخدر تقدر بكيلو جرام وميزان ومسطرة يستخدموها لتقسيم الحشيش قبل بيعها على الشباب المتعاطيين.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن تورط أربعة منهم في يتزعمهم شخص يدعى (أ.ف) وهو يمني الجنسية تم ترحيله مؤخرا من المملكة العربية السعودية، فيما تم إطلاق سراح طفل قاصر والتحفظ على بقية من تم القبض عليهم أثناء مداهمة الفندق.

وكشفت التحقيقات التي قامت بها عمليات الحزام الأمني بالقطاع الثامن بإن أغلب الذين تم القبض عليهم لديهم قضايا مخدرات سابقة في الرياض.

وكان رئيس مكافحة المخدرات في ألوية الإسناد والدعم والحزام الامني قد حضر إلى مقر القطاع الثامن حزام أمني وأشرف على عملية التحقيقات وقام بترحيلهم إلى معسكر الشعب بمديرية البريقة.

صادر عن شعبة التوجيه المعنوي لقوات الحزام الأمني بعدن