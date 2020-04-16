كريتر سكاي

قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان تعمل على إزالة أسواق القات بالمدينة

16 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص

قامت قوات الحزام الأمني، صباح اليوم، بحملة أمنية واسعة لإزالة أسواق القات بمديرية الشيخ عثمان.

وجاءت هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات العميد وضاح عمر عبدالعزيز قائد قوات الحزام الأمني بعدن، ضمن خطة وقائية طارئة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وصرح الاخ محمد ناصر هادي نائب قائد القطاع الثامن قائد الحملة بإن عملية إزالة أسواق القات جاءت بعد أن تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات السكانية ومنع بيع القات في أسواق المدينة.

واستهدفت الحملة أسواق سوق الخضار والفواكه وسوق الحراج وسوق السمك وانتهت بأسواق القات في شارع مسجد النور والهاشمي وسوق الماوية الواقع بجانب الكريمي للصرافة.

مؤكدا بأن الحملة الأمنية مستمرة وستشمل جميع الأسواق العشوائية في المدينة.

*صادر عن شعبة التوجيه المعنوي/القسم الاعلامي لقوات الحزام الأمني بعدن

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