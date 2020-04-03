المندب نيوز

قوات الحزام الأمني بلحج توجه تحذيراً للمواطنين إزاء خرقهم لحظر التجوال

3 أبريل، 2020
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قوات الحزام الأمني بلحج توجه تحذيراً للمواطنين إزاء خرقهم لحظر التجوال

المكلا (المندب نيوز) خاص

أطلقت قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، تحذيراً من العبث بالأمن الصحى للبلاد، داعية المواطنين في المدن الرئيسية في محافظة لحج والمديريات الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها إلى التزام الابتعاد عن التجمعات، لهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا والحد من تفشيه.

وحثت قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة لحج – كافة المواطنين على عدم خرق حظر التجول الذي يبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً، متوجهة إليهم بالنصح بضرورة الحفاظ على صحتهم بما يحمي صحة المجتمع ككل.

و أشارت إلى أن بعض المناطق تشهد عدم انضباط، كما أن هناك مناطق أخرى بكاملها لا تلتزم التدابير والإجراءات الوقائية، ومحذرةً بإنه قد تتم اتخاذ قرارات أكثر تشدداً وفرض تدابير قاسية إزاء “حالة الاستخفاف بخطورة انتشار الوباء”.

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