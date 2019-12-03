المندب نيوز

قوات الحزام الأمني تطيح بعصابة تمتهن بيع المخدرات بأبين

3 ديسمبر، 2019
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قوات الحزام الأمني تطيح بعصابة تمتهن بيع المخدرات بأبين

أبين ( المندب نيوز ) القسم الاعلامي بقوات الدعم والإسناد
تمكنت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين ، صباح أمس الإثنين ، من إلقاء القبض على عصابة لبيع المخدرات بالمحافظة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الحزام الأمني في الحصن بمديرية خنفر محافظة أبين تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تمتهن ببيع الحبوب المخدرة.
وأكدت المصادر” بأن الحزام الأمني قام بأخذ اقوال المضبوطين ومن ثم تحويلهم للجهات المختصة لمعرفة الجهة التي تقف خلفهم.
وتقوم قوات الحزام الأمني بجهود كبيرة لضبط الاختلالات داخل المدينة ومتابعة العناصر الإرهابية والتصدي لمسلحي حزب الإصلاح الذين يحاولون النيل من أبين وعدن.

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