المندب نيوز

قوات الحزام الأمني تغلق المحلات الغير ملتزمة بالحظر وتتفقد تطبيقه في العاصمة عدن

8 مايو، 2020
0
قوات الحزام الأمني تغلق المحلات الغير ملتزمة بالحظر وتتفقد تطبيقه في العاصمة عدن

عدن ( المندب نيوز ) خاص

قامت قوات الحزام الأمني بفرض الحظر وإغلاق المحلات الغير ملتزمة مع تحذيرهم بفرض عقوبات على المتخلفين بالقرار ومراقبة تطبيق الحظر بالعاصمة عدن.

حيث قامت قوة بقيادة نائب قائد قوات الحزام الأمني عمار السرحي بالتفقد لعدد من المناطق وإغلاق المحلات المخالفة للحضر و تحذيرهم بأنها ستطبق عقوبات للمخالفين في العاصمة .

كما تم مرور القوات على المطاعم في بعض المديريات والتنبيه لهم بعدم التجمع للمواطنين والاكتفاء بالبيع السفري في الأوقات المحددة .

هذا وقد طالب نائب قائد قوات الحزام الأمني مالكي المطاعم و المحلات التجارية بالإلتزام بقرار الحظر والتوقيت المحدد لفتح محلاتهم واغلاقها وشدد على انها ستكون عقوبات على جميع من يخالف.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأمني الحزام العاصمة الغير المحلات بالحظر تطبيقه تغلق عدن في قوات ملتزمة وتتفقد

إقرا أيضا

Photo of بدعم من دولة الإمارات: “الهلال الأحمر” يدشن توزيع المساعدات الغذائية على أسر الشهداء في ساحل حضرموت

بدعم من دولة الإمارات: “الهلال الأحمر” يدشن توزيع المساعدات الغذائية على أسر الشهداء في ساحل حضرموت

8 مايو، 2020
Photo of عقب تخلي مديريات الوادي عنه، والاساءات الشعبية من القرارات الفردية..الوكيل الكثيري يعتذر للمحافظ البحسني

عقب تخلي مديريات الوادي عنه، والاساءات الشعبية من القرارات الفردية..الوكيل الكثيري يعتذر للمحافظ البحسني

8 مايو، 2020
Photo of شعبة الهندسة العسكرية بمحور الضالع تواصل عملها في نزع الألغام والعُبُوَّات الناسفة

شعبة الهندسة العسكرية بمحور الضالع تواصل عملها في نزع الألغام والعُبُوَّات الناسفة

8 مايو، 2020
Photo of حسب توجيهات المحافظ البحسني..السلطة المحلية بمديرية رخية تصدر تعميم بشأن إعلان حظر التجوال بالمديرية

حسب توجيهات المحافظ البحسني..السلطة المحلية بمديرية رخية تصدر تعميم بشأن إعلان حظر التجوال بالمديرية

8 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق