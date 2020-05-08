قوات الحزام الأمني تغلق المحلات الغير ملتزمة بالحظر وتتفقد تطبيقه في العاصمة عدن

عدن ( المندب نيوز ) خاص

قامت قوات الحزام الأمني بفرض الحظر وإغلاق المحلات الغير ملتزمة مع تحذيرهم بفرض عقوبات على المتخلفين بالقرار ومراقبة تطبيق الحظر بالعاصمة عدن.

حيث قامت قوة بقيادة نائب قائد قوات الحزام الأمني عمار السرحي بالتفقد لعدد من المناطق وإغلاق المحلات المخالفة للحضر و تحذيرهم بأنها ستطبق عقوبات للمخالفين في العاصمة .

كما تم مرور القوات على المطاعم في بعض المديريات والتنبيه لهم بعدم التجمع للمواطنين والاكتفاء بالبيع السفري في الأوقات المحددة .

هذا وقد طالب نائب قائد قوات الحزام الأمني مالكي المطاعم و المحلات التجارية بالإلتزام بقرار الحظر والتوقيت المحدد لفتح محلاتهم واغلاقها وشدد على انها ستكون عقوبات على جميع من يخالف.