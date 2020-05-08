تحديث نت

قوات الحزام الأمني تغلق المحلات الغير ملتزمة بالحضر وتتفقد تطبيقه في العاصمة عدن

8 مايو، 2020
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الجمعة – 08 مايو 2020 – الساعة 02:06 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن/تحديث نت/خاص:

قامت قوات الحزام الأمني بفرض الحضر وإغلاق المحلات الغير ملتزمة مع تحذيرهم بفرض عقوبات على المتخلفين بالقرار ومراقبة تطبيق الحضر بالعاصمة عدن

حيث قامت قوة بقيادة نائب قائد قوات الحزام الأمني عمار السرحي بالتفقد لعدد من المناطق وإغلاق المحلات المخالفة للحضر و تحذيرهم بأنها ستطبق عقوبات للمخالفين في العاصمة
كما تم مرور القوات على المطاعم في بعض المديريات والتنبيه لهم بعدم التجمع للمواطنين والاكتفاء بالبيع السفري في الأوقات المحددة

هذا وقد طالب نائب قائد قوات الحزام الأمني مالكي المطاعم و المحلات التجارية بالإلتزام بقرار الحضر والتوقيت المحدد لفتح محلاتهم واغلاقها وشدد على انها ستكون عقوبات على جميع من يخالف

صادر عن شعبة التوجيه المعنوي / القسم الإعلامي لقوات الحزام الأمني-عدن

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