قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في ابين تصدر تعميم هام

4 مايو / خاص



أعلنت قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة أبين عن تنفيذ حملة أمنية في مدينة زنجبار الأحد القادم .

وقالت قيادة الحزام بأبين في تعميم صادر عنها :” بتوجيهات العميد عبداللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة ابين، وإشراف قائد الحزام الأمني بمديرية زنجبار القائد عبد سند، وبقيادة القائد ابو مصعب الشمسي قائد السرية الأولى تدخل سريع في محافظة أبين والقائد ناصر ووارد المارمي قائد قوات التدخل في زنجبار تهيب قوات الحزام الأمني انها ستنفذ حمله امنيه واسعة في مدينة زنجبار والمناطق المجاورة لها يوم الأحد القادم ١٢ يناير .

واوضح القائد عبد سند بأن هذة الحملة تأتي لتثبيت الامن والاستقرار في المدينة وفرض هيبة الدولة عبر القوات الامنية المشاركة في تنفيذ الحملة ومعالجة بعض القصور والتجاوزات الامنية لتحقيق الامن والاستقرار في المدينة المترامية الاطراف والقرى المجاورة لها حتى ينعم المواطنين بالسكينة العامة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

واضاف سند اننا وانطلاقا من واجبنا الديني والاخلاقي سننفذ هذة الحملة حتى تحقق اهدافها وسنتعامل مع الكل وفقا لضوابط واهداف الحملة .

واكد ان هناك خطة امنية وضعت لتنفيذ الحملة من خلال انتشار القوات الامنية في مداخل ومخارج المدينة واستحداث نقاط امنية وسيتم تنفيذ تحركات امنية بطرق نوعية .

وأضاف سند ان اهم اهداف الحملة تتمحور في النقاط التالية:

1- حظر الدراجات النارية من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

2- منع حمل السلاح الغير مرخص.

3- منع اطلاق الاعيرة النارية في الأعراس والمناسبات الأخرى.

وفي ختام حديثه دعا القائد عبد سند كل مكونات المجتمع في المدينة من مواطنين وائمة المساجد ومنظمات مجتمع مدني ومشائخ وشخصيات اجتماعية الى التفاعل الايجابي مع هذه الحملة لما فيه مصلحة الجميع والابلاغ عن أي تجاوزات أو مظاهر مخلة بالأمن والاستقرار في المدينة.