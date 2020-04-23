قوات الحزام تحبط محاولة اغتيال قيادي أمني في لودر

عدن24-خاص

أحبطت قوات الحزام الأمني في لودر، بمحافظة أبين، اليوم الخميس، محاولة اغتيال القيادي في الحزام الأمني عبدالله الدماني، عقب العثور على عبوة ناسفة مزروعة إلى جانب منزله.

وتعد هذه محاولة الاغتيال الثانية في غضون يوم واحد من جانب العناصر الإرهابية التى يدعمها تنظيم الإخوان الإرهابي، بعد أن فشلت في تهديدها باجتياح العاصمة عدن.

وأعرب القائد عبدالله الدماني عن تقديره ليقظة قوات الحزام الأمني في مدينة لودر، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني القوات عن القيام بواجبها الوطني والديني في الدفاع عن الوطن.

Advertisement