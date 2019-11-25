قوات الدعم والاسناد القطاع الشرقي تضبط شحنة مواد مهربة



4 مايو / خاص



تمكنت قوات القطاع الشرقي التابعة لقوات الدعم والإسناد بقيادة النقيب ناصر الدهشلي مساء اليوم من ضبط شحنة من المواد المهربة كانت على متن قاطرة نقل ثقيل.

واستطاع افراد القطاع الشرقي المرابطون في نقطة المجاري العثور على الشحنة المهربة على متن قاطرة نقل

وتتكون شحنة المضبوطات من العاب نارية ومهربات ممنوعة أخرى كان يخطط ادخالها إلى عدن في سياق عملية اغراق العاصمة عدن في فوضى المهربات والممنوعات.

وتاتي عملية ضبط المهربات نتاج الحس الأمني الذي تتحلى به قوات القطاع الشرقي ونقطة المجاري على وجه الخصوص.

وكانت قوات القطاع الشرقي التابعة للدعم والاسناد بعدن افشلت خلال الفترة الماضية الكثير من مساع تهريب الممنوعات إلى العاصمة عدن منها ضبط 75 كيلو من مادة الحشيش المخدرة قبل حوالي شهر من الان .