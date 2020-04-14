ابابيل نت

قوات الشرعية تحقق انتصارات نوعية وتحصل على غنائم متتالية في البيضاء

14 أبريل، 2020
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قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، إن شباب مقاومة البيضاء تمكنوا مساء الأحد من أسر عدد من عناصر مليشيا الحوثي بينهم نجل مسؤول حوثي بارز في المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن عناصر من مليشيا الحوثي، كانوا عل متن سيارة استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة الحازمية وانحرفت عن مسارها وأخطأت طريقها، ووصلوا إلى جبهة الحازمية بمنطقة المشرع التابعة لمديرية الصومعة إحدى مديريات محافظة البيضاء.

بييّنت المصادر، أن اشتباكات اندلعت بين أبناء المقاومة الشعبية في المنطقة مع سيارة الاستطلاع الحوثية، والتي أسفرت عن مقتل أحد طاقم سيارة استطلاع المليشيا وإصابة الشخصين الآخرين بجروح مختلفة، منوهة إلى أن أحد المصابين هو: “فارس علي محمد المنصوري” نجل محافظ محافظ محافظة البيضاء المعين من قبل الحوثيين.

وكشف مصادر اعلامية أن القتيل هو القيادي الحوثي “نعيم ناصر الرطب الجوفي” قائد الكتيبة الثامنة بالمنطقة العسكرية الرابعة في تشكيلة مليشيات الحوثي، وهو شقيق القيادي الحوثي صالح ناصر الجوفي الذي عينه الحوثيون وكيلا لمحافظة البيضاء لشوون مديريات رداع.

وتشهد جبهة قانية والزاهر التابعة لمحافظة البيضاء وعدد من مناطق المحافظة مواجهات عنيفة منذ عدة ثلاثة أسابيع وسط تقدم لقوات الجيش والمقاومة باتجاه “عفار”، بعد أن رفضت المليشيا الحوثية الموالية لإيران مبادرة التحالف العربي لوقف إطلاق نار شامل في البلاد.

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البيضاء الشرعية انتصارات تحقق على غنائم في قوات متتالية نوعية وتحصل

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