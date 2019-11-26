المشهد اليمني

قوات العمالقة تعلن مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي في الساحل الغربي

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 6 دقائق
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المشهد اليمني

أعلنت القوات المشتركة في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، الاثنين، مقتل وإصابة 69 من مليشيا جماعة الحوثي الإنقلابية، في مواجهات بالساحل الغربي لليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن، “أكثر من 19 حوثيا قتلوا وجرح أكثر من 50 آخرين، جراء محاولات تسلل فاشلة في الساحل الغربي منذ مطلع الأسبوع”.

ونقل المركز عن مصادر طبية، “وصول 11 جثة و38 جريحا إلى صنعاء السبت والأحد من جبهة الساحل الغربي، تم توزيعهم على مستشفيات الثورة والجمهوري والعسكري، فيما استقبلت مستشفيات في الحديدة 8 جثث و12 جريحاً معظمهم في حالة حرجة”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد “تكثيف الحوثيين خروقاتهم للهدنة الأممية بشن هجمات ومحاولات تسلل في مديريات الدريهمي وبيت الفقية (الجاح) والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة انتهت بالفشل، وتكبيدهم خسائر فادحة”.

وبحسب قوات العمالقة، أبلغ الحوثيون، نهاية الأسبوع الفائت، قادة مناطقهم العسكرية ومشرفيهم، سرعة جمع ألف عنصر والدفع بهم دون تأخير للساحل الغربي في إشارة إلى استنزاف عناصرهم بشكل كبير في هذه الجبهة.

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المشهد اليمني

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