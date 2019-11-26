قوات اللواء الخامس مقاومة بقيادة البتول تكسرزحف مليشيات الحوثي في جبهة الازارق تورصه

تشهد جبهة تورصه الازارق اشتباكات متقطعه بين الحين والآخر تحاول فيه ميليشيات الحوثي استحداث مواقع جديدة محاذيه للمواقع قوات اللواء الخامس مقاومة لكن اللواء الخامس تكسر كل زحوفات المليشيات وتتصدا لها بكل بساله رغم التعزيزات التي تستقدمها المليشيات الحوثيه وامتداد حدود الازارق مع مديرية ماوية التابعة. لمحافظة تعز وكذلك حدودها مع مديرية الحشا لكن قوات اللواء الخامس مقاومه استطاعت التوغل ودحر المليشيات في أجزاء واسعة من قرى مقيلان م الحشا وكذلك بعض قرى منطقة باهر التابعه لمديرية ماوية ومازالت تسيطر قوات المقاومه على تلك المناطق رغم شحه الإمكانيات وتأخير اعتماد اللواء لكن بفضل اللتفاف ابنا تلك المناطق حول القائد محمود البتول الذي سخر كل امكانياته وجهده في سبيل دعم وإسناد الأبطال في تلك الجبهة حتى تم اعتماد اللواء مواخرا بفضل صمود وبساله الأبطال هناك وتضحياتهم استطاعوا قهر الضروف الصعبه وقهر الغزاة وقهر تضاريس تلك المناطق بجبالها الشاهقه تحملوا حرارة الشمس والبرد والمطر والرياح وبقو فيها صامدين واستطاعوا نقل المعركة إلى مابعد بعد الازارق وتعهدو بمواصلة المشوار حتى تحرير كل من مديرية الحشا كاملة وكذلك مديرية ماويه بدعم من قوات التحالف العربي وتنفيذا لبنود اتفاق الرياض بالشراكه مع قوات التحالف في سبيل قطع يد إيران من المنطقة ورد الوفا بالوفاء الذي تعهد فيه شعبنا الجنوبي على لسان قائدنا اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والقائد الأعلى للقوات المسلحه الجنوبيه