قوات المجلس الانتقالي تقتحم منزل ”الزنداني” وتطرد أسرته (فيديو)

اقتحمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيآ، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن منزل نائب رئيس هيئة الاركان العامة السابق للجيش الوطني، الشهيد اللواء صالح الزنداني وقامت بطرد اسرته منه.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزوجة اللواء الزنداني، وهي تناشد الحكومة الشرعية والتحالف ووزارة الداخلية للتدخل، واكدت أن قوة أمنية من المجلس الانتقالي ومدرعات داهمت المنزل وقامت بطردهم من المنزل بقوة السلاح.

ودعت زوجة اللواء الزنداني، الحكومة الشرعية للتدخل، وحماية افراد الأسرة، بعد أن طردت إلى خارج المنزل، من قبل قوات المجلس الانتقالي.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن فوضى امنية، واقتحام متواصل لمنازل القيادات السياسية والعسكرية الموالية للحكومة الشرعية واعتقالات طالت العشرات منهم، وذلك منذ ان سيطر المجلس الانتقالي على المدينة في أغسطس من العام الماضي، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية.