المندب نيوز

قوات حماية الشركات تتلف 3000 بندل قات، في طريقها إلى ساحل حضرموت (صور)

24 أبريل، 2020
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قوات حماية الشركات تتلف 3000 بندل قات، في طريقها إلى ساحل حضرموت (صور)

ساه ( المندب نيوز ) إعلام قيادة حماية الشركات 

تمكنت قوات حماية الشركات النفطية ظهر اليوم الخميس ، من إفشال محاولة تهريب كمية كبيرة من القات ، هي الأول من نوعها ، كانت في طريقها إلى مدن ساحل حضرموت.

وأتلف أفراد نقطة الطويلة التابعة لقوات حماية الشركات خلال ساعة واحدة حوالي 3000 بندل من الكمية المضبوطة، تنفيذا لقرار المحافظ فرج سالمين البحسني بمنع دخول القات إلى المحافظة، وبيعه وتعاطيه.

وأوضح أفراد الجيش أن المهربين كانوا يستقلون سيارتين نوع دينا، مغطاتين بطريقة محكمة ، في محاولة الي إيصالها إلى ساحل حضرموت ، حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة من إئتلاف للقات وضبط المخالفين.

وأشاد قائد قوات حماية الشركات النفطية العميد أحمد المعاري بمستوى اليقظة لدى أفراد الجيش ، وقيامهم بواجبهم في منع تهريب القات

وأكد العميد “المعاري” أن قوات حماية الشركات النفطية، ستقف بالمرصاد لكل من يحاول تهريب القات و التقيد بأوامر قيادة المحافظة والحفاظ على صحة المواطنين والمجتمع من تعاطي هذه الآفة الخطيرة.

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