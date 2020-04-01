قوات حماية المنشآت تنفذ اجراءات وقائية اثناء صرف مرتبات منتسبيها

نفذت قوات حماية المنشآت الحكومية إجراءات وقائية مشددة أثناء صرف مرتبات منتسبيها وذلك احترازا من تفشي فيروس كورونا.

وخلال تدشين صرف المرتبات التزم كافة منتسبي قوات حماية المنشآت التابعة لألوية الدعم والإسناد بارتداء الكمامات المعقمة أثناء طابور صرف المرتبات.

وقال مصدر عملياتي في قوات حماية المنشآت الحكومية أن توجيهات العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد القوات التي شددت بتنفيذ كافة إجراءات الوقاية الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال صرف المرتبات.

واشار إلى القيام بتعقيم أماكن الصرف والحرص على فحص حرارة كافة الجنود قبل دخولهم لاستلام المرتبات.

وأكد المصدر أن تلك الإجراءات الوقائية تأتي لدرء مخاطر تفشي فيروس كورونا والذي يضرب دول العالم اجمع حاليا وتسبب بإصابة ووفاة الآلاف.