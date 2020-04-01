عدن الغد

قوات حماية المنشآت تنفذ اجراءات وقائية اثناء صرف مرتبات منتسبيها

2 أبريل، 2020
0
قوات حماية المنشآت تنفذ اجراءات وقائية اثناء صرف مرتبات منتسبيها

نفذت قوات حماية المنشآت الحكومية إجراءات وقائية مشددة أثناء صرف مرتبات منتسبيها وذلك احترازا من تفشي فيروس كورونا.
وخلال تدشين صرف المرتبات التزم كافة منتسبي قوات حماية المنشآت التابعة لألوية الدعم والإسناد بارتداء الكمامات المعقمة أثناء طابور صرف المرتبات.
وقال مصدر عملياتي في قوات حماية المنشآت الحكومية أن توجيهات العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد القوات التي شددت بتنفيذ كافة إجراءات الوقاية الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال صرف المرتبات.
واشار إلى القيام بتعقيم أماكن الصرف والحرص على فحص حرارة كافة الجنود قبل دخولهم لاستلام المرتبات.
وأكد المصدر أن تلك الإجراءات الوقائية تأتي لدرء مخاطر تفشي فيروس كورونا والذي يضرب دول العالم اجمع حاليا وتسبب بإصابة ووفاة الآلاف.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اثناء اجراءات المنشآت تنفذ حماية صرف قوات مرتبات منتسبيها وقائية

إقرا أيضا

Photo of لجنة الطوارئ شبوة تصدر تعميماً هاماً لمرافق القطاع الصحي بالمحافظة

لجنة الطوارئ شبوة تصدر تعميماً هاماً لمرافق القطاع الصحي بالمحافظة

2 أبريل، 2020
Photo of لجنة الطوارئ شبوة تشكر رجل الأعمال علي احمد بن سلمان ود. علوي العنبري

لجنة الطوارئ شبوة تشكر رجل الأعمال علي احمد بن سلمان ود. علوي العنبري

2 أبريل، 2020
Photo of تدشين الحملة التوعوية الميدانية بمخاطر فيروس كورونا في مديرية خورمكسر

تدشين الحملة التوعوية الميدانية بمخاطر فيروس كورونا في مديرية خورمكسر

2 أبريل، 2020
Photo of جمعية المعاقين بباتيس تختتم دورة تأهيل المعلمات وتحقق نجاح مبهر

جمعية المعاقين بباتيس تختتم دورة تأهيل المعلمات وتحقق نجاح مبهر

1 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق