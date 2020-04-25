قوات حماية المنشأت تدعم جبهات الضالع بقافلة مساعدات

سيرت قوات حماية المنشآت الحكومية التابعة لألوية الدعم والإسناد قافلة مساعدات دعما للابطال في جبهات محافظة الضالع، باشراف من العميد محسن الوالي القائد العام لألوية الدعم والإسناد والاحزمة الأمنية.

حيث تحركت القافلة من معسكر الصولبان في العاصمة عدن بقيادة العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية وتضم مواد غذائية متنوعة وأدوية وغيرها من المواد، بمشاركة من قائد النخبة الشبوانية العميد محمد البوحر.

وفور وصول القافلة إلى محافظة الضالع كان في استقبالها قائد قوات الحزام الأمني بالضالع القائد أحمد القبة وعدد من قيادات ومسؤولي المحافظة الذين رحبوا باخوانهم شاكرين لهم اللفتة الجميلة والإنسانية التي تثبت مدى التكافل والتماسك بين مختلف القوات الجنوبية.

وأكد العميد أحمد بن عفيف أن تسيير قافلة المساعدات يأتي في إطار الحس الوطني لقوات حماية المنشآت الحكومية تقديرا لصمود إخوانهم ابطال القوات المسلحة الجنوبية في جبهات الشرف والبطولة لصد العدوان الحوثي الغاشم.

وأشار بن عفيف إلى قافلة المساعدات لا تمثل شيء أمام الصمود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها الابطال في جبهات محافظة الضالع وتلقينهم العدو الحوثي لاقوى الدروس في ميدان المعارك.

ولفت إلى أن قيادة قوات حماية المنشآت أخذت على عاتقها تقديم ابسط ما يمكن تقديمه للابطال في ضالع الصمود والبطولة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بما يسطروه من بطولات في سبيل رفعة وعزة الدين ودفاعا عن العرض والأرض.

وعبر بن عفيف عن شكره للتحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما يقدمانه من دعم عسكري ولوجيستي وسياسي لكافة الابطال المرابطين في ميادين الشرف مؤكدا بأن تلك المواقف الأخوية لن ينساها أبناء الجنوب قاطبة.

كما أشاد بالاهتمام الكبير لقيادة ألوية الدعم والإسناد والاحزمة الأمنية ممثلة بقائدها العام العميد محسن الوالي وما تقدمه لكافة منتسبيها ودعمها للابطال في الخطوط الأمامية بمواجهة العدو الحوثي.

كان في استقبال القافلة في محافظة الضالع كلا من العقيد محمد علي حمود رئيس السيطرة

والقائد احمد قائد القبة قائد الحزام الأمني والعميد احمد علي مثنى رئيس العمليات المشتركة والعميد عبدالرحيم التهامي شعبة الإستخبارات والعميد فؤاد التهامي مشرف عام جبهة الضالع والعميد سيف شائف حسين مندوب المنطقة العسكرية الرابعة والعميد حسن علي الأعرج نائب رئيس العمليات المشتركة والعميد عبيد الأعرم قائد اللواء السادس صاعقة وعبدالحميد طالب مدير الدائرة الاجتماعية في المجلس الانتقالي.

كما شارك في إيصال قافلة المساعدات إلى محافظة الضالع عدد من ضباط وجنود قوات حماية المنشآت الحكومية.