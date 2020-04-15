عدن تايم

قوات حماية المنشئات تدشن امال تعقيم في دار العجزة والمنسين

15 أبريل، 2020
0


عدن / منير مصطفى

دشنت اليوم حملات الرش بالمعقمات التي اطلع بها أفراد من قوات حماية المنشات بقيادة قائد قوات حماية المنشآت بعدن عقيد أحمد عفيف وذلك للوقاية في مواجهة وباء كورونا الذي تفشي في عدد بقاع من العالم.

عملية التدشين شملت دار العجزة والمنسين بعدن ساحته ومختلف أقسامه دار العجزة والمنسين خلالها تحدث قائد قوات حماية المنشآت عقيد أحمد عفيف وأكد فيه بأن الرش بدأ في دار العجزة والمنسين التي تضم شريحة كبار السن والذين بحاجة الي العناية المبكرة كون المناعة لديهم أقل عن شربحة الشباب وان الحملات ستشمل كل مرافق وموسسات الدولة في عدن ولحج وستستمر لفترة اسبوعين.
وأضاف عميد احمد عفيف بأن حملات الرش بمواد مقعمة بحسب نطام منطمة الصحة العالمية وعبر الرعاية الصحية وتنفذ عملية التدشين لحملات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكتبها بعدن.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
العجزة المنشئات امال تدشن تعقيم حماية دار في قوات والمنسين

إقرا أيضا

Photo of المصافي تسعف كهرباء عدن بألف طن متري من الديزل

المصافي تسعف كهرباء عدن بألف طن متري من الديزل

15 أبريل، 2020
Photo of الانتقالي الجنوبي يؤكد تضامنه ووقوفه مع مصر ضد الارهاب

الانتقالي الجنوبي يؤكد تضامنه ووقوفه مع مصر ضد الارهاب

15 أبريل، 2020
Photo of شاهد .. شرطة كريتر تطبق الحظر الكامل في المدينة

شاهد .. شرطة كريتر تطبق الحظر الكامل في المدينة

15 أبريل، 2020
Photo of الخنبشي يوجه المحافظين بتجهيز محاجر لاستقبال اليمنيين العالقين بالخارج "وثيقة"

الخنبشي يوجه المحافظين بتجهيز محاجر لاستقبال اليمنيين العالقين بالخارج "وثيقة"

15 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق