قوات حماية المنشئات تدشن امال تعقيم في دار العجزة والمنسين



عدن / منير مصطفى

دشنت اليوم حملات الرش بالمعقمات التي اطلع بها أفراد من قوات حماية المنشات بقيادة قائد قوات حماية المنشآت بعدن عقيد أحمد عفيف وذلك للوقاية في مواجهة وباء كورونا الذي تفشي في عدد بقاع من العالم.

عملية التدشين شملت دار العجزة والمنسين بعدن ساحته ومختلف أقسامه دار العجزة والمنسين خلالها تحدث قائد قوات حماية المنشآت عقيد أحمد عفيف وأكد فيه بأن الرش بدأ في دار العجزة والمنسين التي تضم شريحة كبار السن والذين بحاجة الي العناية المبكرة كون المناعة لديهم أقل عن شربحة الشباب وان الحملات ستشمل كل مرافق وموسسات الدولة في عدن ولحج وستستمر لفترة اسبوعين.

وأضاف عميد احمد عفيف بأن حملات الرش بمواد مقعمة بحسب نطام منطمة الصحة العالمية وعبر الرعاية الصحية وتنفذ عملية التدشين لحملات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكتبها بعدن.