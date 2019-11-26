قوات خفر السواحل تشارك في اجتماع بادارة ميناء الشحر  لتفعيل الميناء وتشغيله ⋆

الشحر ( نخبة حضرموت ) اعلام خفر السواحل/ ميناء الشحر

شاركت قيادة موقع ميناء الشحر صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤ ممثلة بالملازم سالم محمد العجيلي في اجتماع اقامته اللجنة المشكلة من قبل المحافظ البحسني برئاسة العميد محمد اليميني رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالمنطقة بمكتب جمرك الشحر لمناقشة كيفية تفعيل وتشغيل الميناء بالشكل المطلوب

واشاد العميد اليميني بالدور الذي تلعبه قوات خفر السواحل في ميناء الشحر في تسهيل امور الميناء

مشيرا الى ان علئ قوات خفر السواحل بذل المزيد من الجهد والتسهيلات في نطاق عملها لا سيما وان الميناء قادم على مرحلة جديدة

من جانبه اكد الملازم ثاني سالم محمد العجيلي

ان قوات خفر السواحل في اتم الاستعداد للعمل بكل جد لتسهيل العمل في الميناء وان قيادة خفر السواحل ممثلة بالقائد الرائد محمد عمر بامهير تسعى لخدمة المواطنين وتسهيل امورهم والقيام بمهامها في جميع المواقع التابعه لها بشكل لائق