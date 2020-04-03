قوات معسكر كوارتز تنتشر في شوارع مديرية غيل باوزير لفرض حظر التجوال

انتشرت قوات معسكر كوارتز في شوارع مديرية غيل باوزير لتعزيز تطبيق قيود الحركة على المواطنين والمركبات تنفيذاً لتوجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية الذي اعطى توجيهاته للقيادة العسكرية والأمنية لفرض حظر التجوال يوم الخميس من الساعة الرابعة عصراً إلى الرابعة فجراً ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

واغلقت مداخل ومخارج المدينة ومنعت المركبات والدراجات النارية من التجوال وتم اتخذت اجراءات صارمة ضد مخالفين لقرار الحظر.

وقال الرائد سامي الجريري قائد معسكر كوارتز ان تطبيق قرار الحظر يهدف إلى إلزام المواطنين بعدم مغادرة منازلهم مع عدم التنقل في الشوارع والأحياء السكنية وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع من خطر وباء كورونا.

كما وجه الرائد الجريري شكره وتقديره لكافة مواطني مديرية غيل باوزير لإلتزامهم بإجراءات الحظر والذي يؤكد مدى الثقافة والوعي الذي يتمتع به المواطنين في المديرية تجاه مخاطر الاختلاط وتفشي عدوى فيروس كورونا.

