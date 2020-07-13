المشهد اليمني

قواعد عسكرية ومطارات واجتماع في مأرب.. ميليشيا الحوثي تعلن تفاصيل عملياتها العسكرية الأخيرة داخل السعودية وخارجها

13 يوليو، 2020
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قواعد عسكرية ومطارات واجتماع في مأرب.. ميليشيا الحوثي تعلن تفاصيل عملياتها العسكرية الأخيرة داخل السعودية وخارجها

زعمت ميلشيا الحوثي اليوم تنفيذ عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي حسب تعبيرها.

وفي بيان صادر عن الميليشيا قال المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي يحيى سريع إن الهجمات استهدفت عدداً من القواعدِ والمنشآتِ العسكريةِ والحيويةِ في جيزانَ ونجرانَ وعسير، منها المطاراتُ والقواعدُ العسكرية.

وأضاف أنهم بصواريخَ باليستيةٍ ِ لم يُعلنْ عنها بعد، وبعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ استهدفوا مرابضَ الطائراتِ الحربيةِ وسكنَ الطيارينَ ومنظوماتِ الباتريوت بخميسِ مشيط، وأهدافاً عسكريةً أخرى في مطاراتِ أبها وجيزانَ ونجرانَ .. إضافةً إلى منشأةِ النفطِ العملاقةِ بالمنطقةِ الصناعيةِ بجيزان.

وزعم المتحدث أن ميلشياته نجحت في استهدافِ مُعسكرِ تداوينَ بمأربَ أثناءَ اجتماعٍ ضمّ قادةً عسكريينَ سعوديينَ وضباط يمنيين .

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين، و6 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثيه خلال الساعات الماضية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن “قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة

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