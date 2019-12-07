اليمن العربي

قوافل إغاثية وطبية من الإمارات لأهالي حضرموت وتعز

7 ديسمبر، 2019
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وجهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الجمعة، قافلة مساعدات غذائية وعيادات طبية متنقلة لإغاثة السكان غرب محافظة تعز والمناطق النائية في محافظة حضرموت.

وشملت المساعدات سلالا غذائية لمختلف الأسر من القرى والتجمعات السكانية في منطقة البرح إلى منطقة الغليل.

واستقبلت 3 عيادات طبية متنقلة بكامل طواقمها ومستلزماتها المرضي، من الأهالي والنازحين.

كما وفرت الهيئة 200 سلة غذائية، في مديرية غيل باوزير، بمحافظة حضرموت، وصل وزنها إلى 16 طنا، واستفاد منها ألف فرد من ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة.

ووزع الهلال الأحمر الإماراتي، 34 ألف و644 من السلال الغذائية، في 2019، على 173 ألف و220 فردا من الأسر الفقيرة بحضرموت.

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