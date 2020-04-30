4 مايو

قوافل رمضانية "لخليفة الانسانية " لاهالي سقطرى

30 أبريل، 2020
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الخميس – 30 أبريل 2020 – الساعة 04:36 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ متابعات

وصلت صباح اليوم الخميس، القوافل الرمضانية التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية، إلى مناطق حافة وعجمان وكدح بالشريط الساحلي بمحافظة سقطرى.

اشتملت المساعدات على أصناف مختلف من المواد الغذائية الأساسية للمستفيدين لتسيير شؤون حياتهم اليومية، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك.

وعبر أهالي المناطق المستفيدة عن امتنانهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وأذرعها الإنسانية، مؤكدين أن هذه المساعدات تخفف عن معاناة غلاء الأسعار.

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