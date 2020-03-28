عدن تايم

قوة أمنية تبلغ باعة في أسواق كبرى في عدن بالتوقف عن البيع

28 مارس، 2020
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طافت قوة أمنية تابعة لأمن عدن مواقع في مدينة كريتر ، اليوم عددا من مراكز التسوق ومنها سوق الخضار والاسماك واللحوم المعروف بسوق “البلدي” والمركز التجاري خليج مول .

وعلمت عدن تايم ان القوة الامنية التي طافت بتلك الاسواق أبلغت الباعة بالتوقف عن البيع إعتبارا من يوم غد نظرا لما تشكله تلك الاسواق من ازدحام واختلاط له مخاطره في هذه الاثناء التي تجري خلالها أعمال وقائية لمكافحة وباء كورونا.

وقال باعة لعدن تايم عقب تلقيهم اشعار التوقف عن البيع ان القوة الامنية لم تجد بديلا لنا في اماكن لبيع الاسماك والخضار والفاكهة وتحديد فترة معينة للبيع قبل انتهاء سريان حظر التجوال المعلن عنه، مستغربين ان يكون سوق القات بمنأى عن الاشعار والاغلاق والذي يعد أكثر ازدحاما واختلاطا.

ويعد سوق البلدية من الاسواق الكبرى في المدينة الذي يشهد أسوأ حالات النظافة والتعقيم فيه لغياب الرقابة من الجهات ذات العلاقة من السلطة محلية وصحة البيئة ويقع خلفه أكبر مقلب قمامة لا يقل سوءا عن السوق ويستدعي تحرك سريع في هذه الفترة.

يذكر ان دول عربية واجنبية حددت فترة وقت الصباح للتسوق وشراء الاحتياجات في الاسواق العامة واغلقت المحلات التجارية عدا المخابز والصيدليات واسواق الاسماك واللحوم والخضار الى ساعة انتهاء الحظر.

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