عدن تايم

قوة أمنية تتدخل لاثناء عمال النظافة عن اضرابهم في عدن

عدن تايم عدن تايم منذ 7 دقائق
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تدخلت قوة أمنية صباح اليوم لفض اضراب عمال النظافة في مديرية التواهي بعدن والزامهم بمواصلة دوامهم الامر الذي رفضه المنظفون ما لم يعاد النظر في رفع رواتبهم.

ويقول العمال انهم يقومون بتنظيف الازقة والشوارع يوميا وتحت اشعة الشمس الحارقة ويواجهون غلاء فاحش يصعب مواجهته نتيجة ضعف رواتبهم فالعامل منهم يتقاضى كحد اعلى55 الف ريال بالمقابل موظفين يعملون في ادارة صندوق النظافة والتحسين تحت المكيفات والغرف المغلقة يتقاضون كحد ادنى 100 الف ريال حسب تعبيرهم.

وطالب موظفو وعمال صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن على تحسين وضعهم المعيشي عبر رواتبهم  اسوة بالعاملين في ادارة الصندوق من اجل مواجهة الجوع والمرض.

ويؤكد عمال وموظفو صندوق النظافة والتحسين ان هذا الاضراب ليس حديث العهد بل ممتد من شهور يطالبون فيه برفع رواتبهم المشروعة والتي يكفل بها القانون شرعا وعرفان ولكن يقابل بجحود وتهرب من قبل قيادة صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن.

وطالبوا منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الوقوف الى جانبهم من اجل ممارسة  الضغط الاعلامي على قيادة صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن لكي تستجيب لرفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية .

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