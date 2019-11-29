قوة أمنية تداهم سكناً لدكتور في مدينة لودر

أقدمت صباح اليوم الخميس في مدينة لودر محافظة أبين قوة عسكرية كبيرة مدججة بالسلاح بمداهمة فندقا كان يسكنه الدكتور عبدالعزيز محمد زعبل ، خبير علوم وتربية النحل .

حيث قامت هذه القوة في حوالي الساعة الثانية صباحا باستجواب الدكتور زعبل وتفتيش إغراضه الشخصية من جوالات ومستلزمات أخرى كانت معه للاشتباه فيه بأمر ما .

وكان قائد القوة المقتحمة لسكن الدكتور زعبل قد اخبره بان هناك بلاغا قُدم لهم من جهة ما لم يسمها ، كما لم يفصح قائد هذه القوة عن طبيعة هذا البلاغ او فحواه الا ان قائد القوة وعند عدم العثور على ما يدين الدكتور بشي قدم اعتذاره واسفه قائلا : ربما يكون البلاغ كاذبا .

الجدير بالذكر ان الدكتور عبدالعزيز زعبل من أبناء محافظة شبوة مديرية الروضة و يقوم حاليا بتنفيذ عددا من الدورات التدريبية لنحالي مديرية مودية لصالح مؤسسة براجما وذلك في إطار مساهمته المستمرة في نشر ثقافة التحديث والتجديد في مجال تربية النحل وانتاج العسل في الجمهورية