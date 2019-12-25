قوة امنية تنصب امام سلفي بمسجد في المعلا

نصبت قوة أمنية مساء يوم الاربعاء امام سلفي ل احدى المساجد في مديرية المعلا بالعاصمة عدن بعد اعادة ترميمه والاطاحة بالامام السابق الذي ينتمي لحزب الاصلاح.

وقال شاهد عيان ل كريتر سكاي يسكن بالقرب من مسجد الخير الذي يقع بجوار سوق القات بالمعلا انه بعد اعادة ترميمه ظل المسجد مغلق منذ فترة طويلة رغم انه جاهزة للصلاة بسبب خلافات حول من يتولى زمام الامور بالمسجد.

ولفت ان مكتب الاوقاف بالمحافظة تدخل وقام بتعيين الامام محمد كمال الذي ينتمي للتيار السلفي ويدعى محمد كمال بدلا عن الامام السابق عبد الخالق العاقل الذي ينتمي لحزب الاصلاح.

واشار ان قوات امنية رافقت الامام الجديد لحظة دخوله المسجد واقامة الصلاة فيه بعد ان ظل مغلق لثلاثة شهور تقريبا حد قوله.

يذكر ان الامام الجديد محمد كمال من التيار السلفي الذي ينتمي اليه مدير مكتب الاوقاف في عدن محمد الوالي.