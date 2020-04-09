عدن تايم

قوة من الحزام تتولى حماية مبنى للسلطة المحلية في عدن

9 أبريل، 2020
0

باشرت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن، مهام عملها في حماية وتأمين مبنى المجلس المحلي في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.

وتسلمت قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان مهمة تأمين المبنى بالمديرية، قبيل إجتماع عقد بين الاستاذ علي عبدالمجيد القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي والنقيب كرم المشرقي قائد القطاع الثامن حزام أمني، حيث تم الإتفاق على إسناد مهمة التأمين لقوات الحزام الأمني.

وقام الأخ محمد ناصر هادي نائب قائد القطاع الثامن بزيارة تفقدية إلى مبنى المجلس المحلي حيث وضع خطة أمنية لتأمينه

هذا وقد شكر الأخ نائب قائد القطاع الثامن العميد وضاح عمر عبدالعزيز قائد قوات الحزام الأمني بعدن على دعمه المتواصل للقطاع الثامن ولتسهيل عملية تأمين المجلس المحلي.

صادر عن شعبة التوجيه المعنوي / القسم الإعلامي للحزام الأمني-عدن

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحزام المحلية تتولى حماية عدن في قوة للسلطة مبنى من

إقرا أيضا

Photo of مليشيات الاخوان بشبوة تختطف 3 من جنود النخبة ومواطنين ( اسماء )

مليشيات الاخوان بشبوة تختطف 3 من جنود النخبة ومواطنين ( اسماء )

9 أبريل، 2020
Photo of انتقالي الطلح بشبوة يحمل سلطات الاخوان بالمحافظة مسئولية جريمة اختطاف السليماني

انتقالي الطلح بشبوة يحمل سلطات الاخوان بالمحافظة مسئولية جريمة اختطاف السليماني

9 أبريل، 2020
Photo of مكاشفا الجميع…وكيل العاصمة عدن" محمد سعيد سالم" يتحدث عن حكمة الرئيس الزبيدي وشرعية الرئيس هادي

مكاشفا الجميع…وكيل العاصمة عدن" محمد سعيد سالم" يتحدث عن حكمة الرئيس الزبيدي وشرعية الرئيس هادي

9 أبريل، 2020
Photo of السعودية : وقف إطلاق النار بغية مكافحة كورونا ..ورعاية أممية لاجتماع بين أطراف النزاع

السعودية : وقف إطلاق النار بغية مكافحة كورونا ..ورعاية أممية لاجتماع بين أطراف النزاع

9 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق