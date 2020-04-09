قوة من الحزام تتولى حماية مبنى للسلطة المحلية في عدن

باشرت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن، مهام عملها في حماية وتأمين مبنى المجلس المحلي في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.

وتسلمت قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان مهمة تأمين المبنى بالمديرية، قبيل إجتماع عقد بين الاستاذ علي عبدالمجيد القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي والنقيب كرم المشرقي قائد القطاع الثامن حزام أمني، حيث تم الإتفاق على إسناد مهمة التأمين لقوات الحزام الأمني.

وقام الأخ محمد ناصر هادي نائب قائد القطاع الثامن بزيارة تفقدية إلى مبنى المجلس المحلي حيث وضع خطة أمنية لتأمينه

هذا وقد شكر الأخ نائب قائد القطاع الثامن العميد وضاح عمر عبدالعزيز قائد قوات الحزام الأمني بعدن على دعمه المتواصل للقطاع الثامن ولتسهيل عملية تأمين المجلس المحلي.

صادر عن شعبة التوجيه المعنوي / القسم الإعلامي للحزام الأمني-عدن