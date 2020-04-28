عدن 24

 قيادات إخوانية تعود إلى أحضان مليشيا الحوثي في صنعاء

28 أبريل، 2020
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عدن24-خاص
عاد القياديان في تنظيم الإخوان عبدالرحمن الشريف، وزوجته الصحفية والكاتبة الإخوانية رشيدة القيلي، إلى صنعاء للاستقرار بعد خمس سنوات من التنقل بين مأرب والرياض وإسطنبول.
وقالت مصادر  إن القياديين في حزب الإصلاح الإخواني، عبدالرحمن الشريف و رشيدة القيلي، عادا إلى صنعاء منذ أيام قليلة.
وأضافت المصادر أن عودتهما جاءت بعد تنسيق مع قيادات رفيعة في مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران .
وأوضحت أن عدد من أقارب القيادي الإخواني الشريف، يعملون مع مليشيا الحوثي وبعضهم أصبحوا قيادات ومشرفين لدى المليشيا.
وأشارت إلى أن عودة الشريف والقيلي سيتبعها عودة قيادات إخوانية إلى صنعاء ضمن التقارب بين مليشيات الحوثيين والإخوان برعاية قطرية.

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أحضان إخوانية إلى الحوثي تعود صنعاء في قيادات مليشيا

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