عدن تايم

قيادات الانتقالي تزور معسكر قطاع الحزام الأمني في طورالباحة

7 أبريل، 2020
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مع تسارع الأحداث في الجنوب بين الشرعية والمجلس الانتقالي وتلكؤ الشرعية عن تنفيذ اتفاق الرياض
وما تشهده مديرية طورالباحة من انتشار امني للحزام الأمني للصبيحة لحفظ الأمن والاستقرار في المديرية ومحاربة ظاهرة التهريب

قامت قيادات انتقالية بالمديرية بزيارة تفقدية لقطاع الحزام الأمني بالمديرية لرفع معنويات قوات القطاع وتفقد أحوالهم

وكان الوفد الزائر للقطاع يتقدمهم عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي منصور الصماتي ونائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية فريد شعلان
ورئيس إدارة الشؤون القانونية بالمجلس نبيل البالي ونائب رئيس الإدارة السياسية للمجلس محمد حميد سعيد والقيادي بالمجلس محمد المنصوب قد حثوا الابطال من أفراد الحزام على اليقظه الأمنية واستعدادهم التام لحفظ الأمن والاستقرار في المديرية وأنهم كقيادات في المجلس سيكونون جنبا إلى جنب معهم والى جانبهم في مهامهم الأمنية

مقدمين شكرهم لقيادة القطاع على دورهم المنوط به والمشهود لهم فيه بعد فترة وجيزة من انتشارهم في المديرية

بدورة شكر قائد القطاع النقيب عبده هواش قيادة المجلس على هذه الزيارة لهم لمعسكر القطاع وان دل ذلك إنما يدل على استشعارهم بالمسئولية الوطنية على عاتقهم اتجاه حماة الجنوب من أبناءهم في قوات الحزام الأمني
موكدا أن زيارتهم أعطت انطباع رائع ورفعت من معنويات الأفراد في القطاع، وان قوات الحزام في الصبيحة أتت لحماية الصبيحة وابناءها وهي منكم واليكم

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