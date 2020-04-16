قيادات الانتقالي في مديريتي القطن ودوعن يشيدون بجهود مدير عام القطن ⋆

القطن (نخبة حضرموت) خاص

التقى الأستاذ عبداللطيف محمد النقيب مدير عام مديرية القطن رئيس المجلس المحلي صباح اليوم الخميس السادس عشر من أبريل الجاري بمكتبه الاخوه:

الشيخ عبدالله العمودي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية دوعن والأستاذ محمد الحداد رئيس القيادة المحلية بمديرية القطن ..

حيث رحب المدير العام بهذه الزيارة ..

مؤكدا بان السلطة المحلية ترحب بكل المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني باعتبار ان الجميع شركاء في بناء المجتمع والوطن.

مشيرا بانه سبق وان التقى قيادات في المحافظة والمديرية لتدارس ومناقشة قضايا تهم الجميع. كما نفذنا عدد من الفعاليات بالتنسيق معا.

من جانبهما اكد الاخوه: العمودي والحداد بان اللقاء ياتي وفقا لاتفاق الرياض و شراكة السلطة مع المجلس الانتقالي. واشادوا بجهود ومتابعات المدير العام في تحسين العمل والمظهر الجمالي لمدينة القطن وانجاز طريق بروج_ العنين وكذا تجهيز مستشفى الحياة ومركز العزل العلاجي لفيروس كوفيد 19 وبناء مستشفى الطوارئ التوليديه الذي يجري العمل فيه حاليا كاهم المشاريع الاستراتيجية لخدمة المناطق الغربية من وادي حضرموت والمحافظات المجاوره وغيرها من المشاريع التنموية الذي ستحدث تغييرا في مقومات المديرية.

وأضافوا:

بانهم داعمين ومساندين للسلطة المحلية لخدمة الصالح العام.

كما اطلعوا المدير العام على حملات التوعية والرش. الذي تنفذ في في المحافظة والجنوب بشكل عام للوقاية من مرض فيروس كورونا المستجد.

واكد الجميع خلال اللقاء على أهمية العمل خلال هذه المرحلة بروح الفريق الواحد والتعاون من اجل انجاح كافة الجهود الرامية. لمكافحة وباء كورونا ومحاصرته وحماية المواطنين من اي مخاطر لانتقال العدوى اليهم