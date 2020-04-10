قيادات المنطقة العسكرية الثانية تطلع على مستوى التنفيذ لقرار حظر التجوال المفروض بمدينة المكلا ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) التوجيه المعنوي _ المركز الاعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية

أطلعت قيادات المنطقة العسكرية الثانية مساء اليوم على مستوى تنفيذ حظر التجوال الذي اعلنه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني وذلك بالنزول إلى الشوارع وتفقد القوات العسكرية المنتشرة .

وكان في مقدمة تلك القيادات التي تفقدت القوات المنتشرة ومستوى تقبل المواطنين و إلتزامهم أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان الجوهي و رئيس عمليات المنطقة العميد فيصل احمد بادبيس ورئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد ركن صالح عمر المعاري والناطق الرسمي لقيادة المنطقة الملازم ثاني هشام كرامة الجابري .

وأعربت القيادات العسكرية عن مدى إرتياحها للمستوى الكبير من الوعي المجتمعي و الإنضباط بالإرشادات التي تم تعميمها على وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعبر برامج التواصل الإجتماعي المحذرة بمدى خطورة هذا الفايروس كورونا ” كوفيد 19″ والذي سهل عمل الاجهزة العسكرية على ضبط المخالفين الذين يحاولون إختراق قرار حظر التجول .

وناشدت القيادات العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية جميع المواطنين بضرورة الإلتزام بأوقات بداية وإنهاء حظر التجوال وإتباع التعليمات الصادرة من جهات الإختصاص لضرورة التنفيذ لتجنب إنتقال العدوى عقب الإعلان عن ظهور أول حالة في مدينة الشحر شرقي محافظة حضرموت