قيادات انتقالي ردفان تلتقي مدير الأوقاف بالمديرية

التقت صباح اليوم الاحد الموافق 2020/1/12 قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي مديرية ردفان الحبيلين بالشيخ محمود الجمل مدير الأوقاف في المديرية .

وكان على رأس هذه القيادات الأخ ياسر محمود نائب رئيس المجلس والشيخ عبدالله الحضرمي مدير ادارة الفكر والإرشاد .

وخلال اللقاء رحب الشيخ الجمل بقيادات المجلس الانتقالي معتبرا هذه الزيارة خطوة ايجابية في سبيل مناقشة الكثير من القضايا الخاصة بالعمل.

من جانبه نائب رئيس المجلس اشاد بدور مكتب الاوقاف في المديرية ودور خطباء المساجد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر داعيا إلى أهمية ترشيد الخطاب الديني بما يخدم مصالح الامة والحفاظ على مبدأ الوسطية والاعتدال والابتعاد عن التشدد والغلو الذي لايخدم سوى اعداء هذا الدين القويم والذين يتربصون بنا ويخوضون ضدنا حربا في مختلف الجبهات .

بدوره الشيخ الجمل أشار إننا في اوقاف ردفان نقف على مقربة من الجميع ونحن دائما ما نؤكد على خطاب ديني وسطي معتدل يحفظ مصالح الامة ويخدمهم في امور دينهم ودنياهم وقد أكدنا واشرنا إلى ذلك مرارا في كثير من اجتماعاتنا ولقاءاتنا ورسائلنا التي ننشرها على موقعنا.

واضاف ايضا الشيخ الجمل إننا نعيش في مرحلة حرجة الكل يكتوي بنارها ولذلك علينا ان نكون صفنا واحدا كلا في مجاله وبما يخدم المصلحة العامة ويبني امة واعية دينيا وخلقيا.

هذا وقد حضر هذا اللقاء ايضا كلا من: العقيد بالليل طاهر نائب مدير الإدارة السياسية والأستاذ علي حسن الخريشي مدير ادارة الاعلام.

